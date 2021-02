Puma-Milan: con l’ingresso in Champions, rinnovo a cifre più elevate

Puma-Milan: il possibile ingresso in Champions League dei rossoneri potrebbe portare ad un rinnovo in rialzo e un prolungamento…

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Milan nelle prossime settimane potrebbe tornare a parlare di sponsor in particolar modo Puma (scadenza il 30 giugno 2023)

Qualora i rossoneri approdassero in Champions League in questa stagione e mantenessero una stabilità anche nei prossimi anni, sarebbe possibile chiedere un prolungamento del contratto con ulteriore aumento economico.