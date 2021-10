Qatar 2022, Argentina e Brasile vedono il Mondiale. Speranza Cile

Nella notte, Brasile e Argentina battono Uruguay e Perù e vedono la qualificazione a Qatar 2022. Piccola speranza anche per il Cile

Nella notte italiana, si sono giocate in Sudamerica tre importanti sfide per le qualificazioni a Qatar 2022. L’Argentina batte 1-0 il Perù grazie alla rete di Lautaro Martinez e vede avvicinarsi il prossimo Mondiale. Passo in avanti decisivo anche per il Brasile che strapazza 4-1 l’Uruguay e resta saldamente al comando della classifica: in gol per i verdeoro Neymar, Gabigol e due volte Raphinha, inutile per la Celeste la rete di Suarez.

Si riaccende una speranza di qualificazione anche per il Cile che batte 3-0 il Venezuela e si porta a -3 punti proprio dall’Uruguay per l’ultimo posto che significherebbe playoff. Per la Roja decisiva la doppietta del viola Pulgar e la rete di Brereton.