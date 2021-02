Qatar 2022, Xavi: «Sarà un Mondiale storico e un vantaggio per i calciatori»

Xavi ha parlato dei prossimi Mondiali in Qatar del 2022

Xavi, storico centrocampista del Barcellona ora allenatore dell’Al-Sadd, ha parlato del prossimo Mondiale in Qatar che si giocherà a dicembre 2022.

«Giocare a dicembre è un vantaggio per i calciatori, perché è il periodo in cui si è più in forma. Storicamente i Mondiali si disputano a fine stagione, quando ci si arriva mentalmente e fisicamente stanchi. Si vedrà una storica Coppa del Mondo. Non ho dubbi che la gente rimarrà molto sorpresa. Ci sono molti pregiudizi su questa cultura e questo paese, ma qui le cose si fanno bene e lo dimostra la presenza dei tifosi sugli spalti nelle partite del Mondiale per Club».