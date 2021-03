Quagliarella: «Ho sempre voglia di lottare, altrimenti avrei smesso»

Fabio Quagliarella, capitano della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Torino: le sue dichiarazioni

VITTORIA – «Abbiamo fatto un bel passo in avanti, considerando anche le vittorie di Benevento e Spezia. Io non ero tranquillo, per noi sono tre punti fondamentali. Non penso sia stata una bella partita, ma siamo stati bravi a soffrire».

PRESENZE IN SERIE A – «493 come Pirlo? Lo sapevo, me l’hanno detto prima».

ATTEGGIAMENTO – «Ho sempre voglia di lottare, altrimenti avrei smesso qualche anno fa. Cerco sempre di essere lucido durante la partita e in campo do indicazioni».