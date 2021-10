Quagliarella, The Untold Truth: «Riaprire quella voragine non è stato facile»

Fabio Quagliarella – The Untold Truth: in anteprima il docufilm dedicato al capitano della Sampdoria. Le sue dichiarazioni

Oggi è andato in scena il lancio di Quagliarella – The Untold Truth, il docufilm dedicato alla vita del capitano della Sampdoria e prodotto da Mola TV. Queste le dichiarazioni dell’attaccante.

QUAGLIARELLA – «Avevo questa particolarità della mia vita per cui faccio fatica a parlarne, riaprire quella voragine non è stato facile. In primis ho detto poi vediamo. Dopo, con il passare del tempo mi sono fidato di Goffredo e della sua troupe, mi sono aperto io e si è aperta la mia famiglia. Il documentario dura un’ora e mezza ma secondo me si poteva fare anche di più. Sono molto contento, ringrazio Mola per aver creduto in questa cosa. Non ci nascondiamo, viviamo di emozioni, credo che sia bello, una cosa diversa. Una cosa che mi porto dietro è quella che non posso quasi mai esultare. Ho fatto la mia scelta».