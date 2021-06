Qualificate ottavi Euro 2020: tutte le squadre che passano il turno

Arrivano i primi verdetti di Euro 2020: dopo Italia e Galles, ecco le altre qualificate agli ottavi dopo le gare di questa giornata

Belgio e Danimarca avanzano nel gruppo B: Lukaku e compagni, a punteggio pieno, attendono la loro avversaria; la Danimarca invece affronterà il Galles.

La Svizzera passa come migliore terza. In virtù dei 4 punti nei loro rispettivi gironi anche Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca e Svezia sicuramente accederanno agli ottavi di Euro 2020. Nel gruppo A, oltre alla Svizzera, qualificate ovviamente Italia e Galles e nel gruppo C Austria e Olanda.