Rabiot positivo al Coronavirus: il francese salta la Roma

Rabiot positivo al Covid-19: out con la Roma. Le ultime sul francese, risultato positivo al tampone con la Nazionale

Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid-19. I tamponi effettuati durante il ritiro con la Nazionale francese hanno svelato l’esito inatteso per il centrocampista della Juve, posto in isolamento e assente per la finale di Nations League contro la Spagna.

Rabiot salterà anche il prossimo match della Juventus, in programma domenica 17 ottobre contro la Roma. 10 giorni di quarantena, infatti, per l’ex Psg, out all’Allianz Stadium nella sfida ai giallorossi.