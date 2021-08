Raiola avvisa le pretendenti per Haaland: nel 2022 aumenterà la clausola rescissoria

Haaland, sogno di mercato della Juve, vedrà aumentare la clausola rescissoria per una sua eventuale partenza nel 2022

Da 75 a 90 milioni. Potrebbe essere questo il nuovo valore della clausola rescissoria di Haaland, sogno di mercato anche della Juve oltre che di molte big estere.

A riportarlo è Sport1, secondo cui il giovane fenomeno norvegese del Borussia Dortmund vedrà innalzare ulteriormente il prezzo della clausola rescissoria in base al raggiungimento di alcuni traguardi, non specificati. Da quando? Dal 2022. Durante questo calciomercato la società tedesca ha rifiutato diverse offerte stratosferiche per Haaland.