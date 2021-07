Ramirez: «Contratto finito con la Sampdoria ma non andrei mai al Genoa»

Gaston Ramirez ha lasciato la Sampdoria dopo il mancato rinnovo. Le sue dichiarazioni sul futuro e su un possibile approdo al Genoa

Gaston Ramirez, ormai ex trequartista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Rock & Gol, sulle frequenze di Fray Bentos. Le sue dichiarazioni sul futuro e su un possibile passaggio al Genoa.

ADDIO SAMPDORIA – «Ho concluso il mio contratto, sono libero e svincolato, vediamo quali soluzioni posso trovare, vediamo cosa arriva. La mia priorità è quella di continuare e di restare in Europa. Vorrei sempre cercare di competere ai massimi livelli. Vedremo cosa potrà succedere».

GENOA – «Non credo, per amore della gente della Sampdoria, non vorrei rovinare qualcosa restando a Genova. Conservo l’amore e il rispetto che i tifosi hanno per me».

LE PAROLE SU SAMPNEWS24