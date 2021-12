Juventus, Ramsey assente alla ripresa degli allenamenti: la motivazione

Ramsey assente alla Continassa: il motivo del forfait in allenamento del centrocampista della Juventus. Le ultime

Non solo Chiellini assente alla ripresa degli allenamenti alla Continassa per la Juventus. Anche Aaron Ramsey non era presente, ma la motivazione è presto spiegata.

Il calciatore gallese è in permesso fino a lunedì ed è per questo che riprenderà gli allenamenti con l’inizio del 2022. Il centrocampista è da tempo in uscita dal club e già a gennaio potrebbe arrivare la sua cessione.

