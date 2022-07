Ramsey pensa alla MLS per dimenticare la Juventus. Il gallese potrebbe ricominciare oltreoceano

Dopo aver risolto il suo contratto con la Juventus Aaron Ramsey comincia a guardarsi intorno.

Per il Daily Mail il gallese sarebbe tentato dall’esperienza in MLS. Se così fosse, potrebbe quindi emulare le scelte di suoi due ex compagni alla Juve: Bernardeschi e Chiellini. Negli ultimi mesi della passata stagione Ramsey aveva giocato in prestito al Rangers, sbagliando il rigore decisivo nella finale di Europa League.