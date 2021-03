Rangers campioni di Scozia, Gerrard: «Orgoglioso, è stato un viaggio incredibile»

Steven Gerrard si è laureato campione di Scozia con i suoi Rangers di Glasgow

Steven Gerrard, allenatore dei Rangers, ha conquistato in questo weekend appena trascorso il suo primo grande titolo: il campionato scozzese. Un risultato incredibile, che il tecnico inglese ha commentato ai microfoni ufficiali del club di Glasgow.

«È molto difficile da esprimere a parole in questo momento. Sono davvero emozionato, il nostro viaggio non è ancora finito. Sono orgoglioso dei miei giocatori, sono le persone più importanti all’interno del club. Ovviamente non sono importanti quanto i tifosi, sono loro la forza del club. È stato un viaggio incredibile e meritiamo il traguardo raggiunto. È stato uno sforzo di squadra, uno sforzo collettivo: un risultato monumentale, sono così orgoglioso di essere il manager di questo club».