Rangers Celtic 0-0, Old Firm vivo ma senza grandi emozioni. Le due big scozzesi so curano così dopo la terribile settimana in Europa - Calcio News 24

Rangers Celtic, gara avara di emozioni con uno 0-0 abbastanza dimenticabile. La situazione



Arrivavano da una settimana terribile le due squadre di Glasgow che affronteranno la Roma in Europa League. I Rangers erano stati travolto dal Bruges (un umiliante 6-0 dopo avere già perso 3-1 all’andata). Il Celtic aveva dovuto dire addio anch’egli all’ingresso in Champions League facendosi condannare ai rigori dai kazaki del Kairat Almaty. Oggi è stato il giorno dell’Old Firm e ne è uscita fuori una gara molto agonistica, nella quale si è lottato troppo su ogni pallone per riuscire a fare altro e proporre qualcosa che facesse la differenza. I numeri dello 0-0 dichiarano apertamente la modalità del confronto: gli Expected Goals sono stati 0.15 vs 0.17 e i tiri totali solo 10, spartiti equamente. Meglio i Rangers nella prima frazione di gioco, con un atteggiamento combattivo abbastanza continuo, tale da rassicurare circa la volontà dei giocatori di imbullonare la traballante panchina di Martin.

Proprio nel primo tempo c’è stata anche l’unica vera occasione del match: su una punizione calciata dallo specialista Tavernier, Souttar ha anticipato un’uscita incerta di Schmeichel, ma la rete è stata vanificata da una posizione di fuorigioco. Nella ripresa il Celtic ha fatto di più, ha offerto una parziale impressione di superiorità, ma non è riuscito mai a tradurre in vere occasioni da gol.

Un simile copione si spiega anche con il buon funzionamento delle rispettive difese e in particolare di due componenti della coppia centrale: Souttar nei Rangers, molto propositivo anche in fase di costruzione; Scales, puntuale tempestivo nelle diagonali e in una serie di interventi aerei non banali.

Il pari conferma che i Rangers non sanno ancora vincere, è la quarta volta su quattro che divide la posta in campionato. Il Celtic divide il primato con 10 punti con gli Hearts, sorpresa della stagione finora, e mantengono la porta inviolata in questo torneo, un buon modo per confermarsi come i favoriti