Rangnick Milan, il futuro è deciso: a breve l’incontro decisivo

Sembra essere sempre più certo il futuro della panchina del Milan: il prossimo allenatore dovrebbe essere Rangnick. A breve il summit

Il futuro allenatore del Milan dovrebbe essere Ralf Rangick. Il tedesco sembra sempre più convinto della possibilità di allenare il club rossonero, a breve potrebbe esserci il summit decisivo.

Come spiega Tuttosport, la famiglia Singer avrebbe dato l’ok per il trasferimento: adesso si attende l’incontro che dovrebbe sancire l’intesa. Il ruolo del tedesco non sarà solo quello di tecnico: dovrebbe infatti ricoprire anche il settore dirigenziale.