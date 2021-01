Ranieri: «Spezia? I puristi dicono che non sia un derby ma è comunque una partita particolare»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro lo Spezia

SPEZIA – «Dopo la partita con l’Inter ho pensato subito allo Spezia: è una squadra che sa giocare a calcio. Non ha vinto tanto quanto a prodotto, sarà un avversario difficile, lotta e ci crede fino in fondo. Sarà una sfida inedita, i puristi dicono che non sia un derby ma è comunque una partita particolare. Essendo la prima volta entrambe le squadre vogliono vincere. Vediamo quello che riusciamo a fare, il nostro destino è nelle nostre mani. Abbiamo avuti alti e bassi di risultati, ma come prove di carattere abbiamo sbagliato poco. Non abbiamo mai sbagliato una partita completa: seguono quello che voglio da loro».

