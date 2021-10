Napoli, Anguissa: «Potete insultarmi, ma sarò sempre orgoglioso di essere un uomo di colore»

Il messaggio di Frank Anguissa dopo gli insulti razzisti ricevuti nel corso di Fiorentina-Napoli

Anche Frank Anguissa si unisce ai messaggi di Koulibaly e Osimhen, dopo gli insulti razzisti ricevuti nel corso di Fiorentina-Napoli. Il centrocampista camerunese ha scritto un messaggio sui suoi social.

«È triste vedere che nel 2021 ci sono ancora persone che agiscono così! Per quello che penso una persona può insultarmi e chiamarmi scimmia, questo non influenzerà l’uomo che sono perché so chi sono, so da dove vengo. Sono un uomo di colore, sono orgoglioso di esserlo e questo non cambierà mai. No al razzismo».