Real Madrid, addio Marcelo: «Resto in Europa, voglio ancora la Champions»

Marcelo ha dato l’addio al Real Madrid, ma non vuole lasciare l’Europa. Il brasiliano vuole essere ancora protagonista in Champions League

Marcelo ha detto addio al Real Madrid conquistando la Champions League, ma in una intervista a TNT Sports ha dichiarato di non voler tornare ancora in Brasile e di voler restare in Europa.

LE PAROLE – «Se torno in Brasile a giocare? No, al momento no. Voglio giocare ancora in Champions League, ho alcuni anni di fronte a me per continuare a giocare questo torneo. Non voglio mentire: alcuni dicono che andrò al Botafogo, altri al Fluminense, ma no, non ci andrò».