Real Madrid, Ancelotti: «L’obiettivo di tutti è quello di vincere la Champions»

Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, ha parlato alla vigilia del match tra Real Madrid e PSG.

GARA – «Ci sono tanti dettagli in questo tipo di gare, sarà importante soprattutto l’aspetto mentale. Stiamo bene, siamo motivati per mostrare la nostra parte migliore. Chi non è al 100% non può giocare queste partite. Se Toni Kroos sarà al 95%, non giocherà».

MBAPPE’ – «Abbiamo pensato a come affrontare Mbappé, Messi, Neymar e tutti i loro giocatori. Serve una prestazione calma e intelligente, senza impazzire. Si può andare in vantaggio subito o alla fine. Infortunio? Noi prepareremo la gara pensando che lui sarà in campo».

PAURE – «Non ci penso, penso a quello che dobbiamo fare e non a quello che dobbiamo evitare».

ELIMINAZIONE – «Tutti hanno una loro opinione sulla stagione. Finora abbiamo fatto bene e penso che possiamo migliorare. Andremo avanti in ogni caso, speriamo di avere ancora la Champions. E’ una competizione importante e l’obiettivo di tutti e restarci per giocarla».

CAMAVINGA – «Ha mostrato le sue qualità fisiche e tecniche, è in un ottimo momento. Mi fido di lui, può essere un’arma importante anche a gara in corso».