Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ha parlato ai microfoni ufficiali della Liga in vista del Clasico.

«Il Clasico per me è la migliore partita del mondo. Non solo per me ma per tutti quanti. C’è una storia incredibile tra queste due squadre».