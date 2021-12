Real Madrid, Rudiger potrebbe essere un rinforzo per la difesa

Il Real Madrid starebbe cercando un difensore e Rudiger potrebbe essere il nome nuovo per la fase difensiva di Ancelotti: in scadenza a giugno

Nome nuovo per la difesa del Real Madird. Secondo quanto riportato da As, i blancos starebbero pensando a Rudiger del Chelsea. In scadenza a giugno con i blues potrebbe firmare da sabato con altri club.

Bayern Monaco e Psg le altre due squadre che starebbero seguendo il centrale tedesco, ma la destinazione preferita per l’ex Roma sarebbe proprio quella del Real Madrid.