Real Madrid: cosa Zidane deve temere dall’Eibar

L’Eibar non è un avversario semplice per il Real Madrid di Zidane. I blancos devono fare attenzione all’intensità dei baschi

L’Eibar in questi anni si è affermata come una delle realtà più caratteristiche della Liga. La squadra basca si distingue per una delle fasi di pressione più intense d’Europa, il 442 di Mendilibar è veramente difficile da fronteggiare per gli avversari.

Il Real Madrid di Zidane in questo inizio di stagione ha sofferto gli avversari con approccio intenso. Dovrà quindi non prendere sottogamba il match di Ipurua.