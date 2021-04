Real Madrid, Florentino Perez sarà ancora presidente: confermato fino al 2025

Florentino Perez sarà ancora il presidente del Real Madrid: la conferma è arrivata questa mattina

Sotto la presidenza di Florentino Perez, il Real Madrid ha conquistato tantissimi successi sia in Spagna che in Europa. E adesso la storia tra il patron e i Blancos continuerà. Questa mattina, infatti, lo spagnolo è stato confermato come presidente del club fino al 2025.

Nei suoi due mandati da presidente del Real Madrid, dal 2000 al 2006 e quello ancora in corso iniziato nel 2009, ha conquistato ben 26 titoli, tra cui 5 edizioni della Champions League.