Real Madrid, infortunio Lucas Vazquez: stagione finita per lui

È più grave del previsto l’infortunio rimediato ieri sera da Lucas Vazquez nel corso di Real Madrid-Barcellona

È più grave del previsto l’infortunio rimediato ieri sera da Lucas Vazquez nel corso di Real Madrid-Barcellona. Il giocatore aveva abbandonato il campo per un duro colpo al ginocchio.

Come confermato dal club, Vazquez ha rimediato una lesione del legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita per lui e probabilmente anche la sua esperienza con il Real Madrid, dato che è in scadenza di contratta e al momento non ha ancora siglato il proprio rinnovo.