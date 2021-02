Real Madrid, infortunio per Benzema: out contro l’Atalanta

Come riferito da Marca, Karim Benzema salterà la gara di andata degli ottavi di Champions League fra il Real Madrid e l’Atalanta.

I test a cui è stato sottoposto l’attaccante francese hanno rivelato uno strappo nell’adduttore della gamba sinistra e per questo motivo Zinedine Zidane nonè stato inserito nella lista dei convocati.

📋✅ Our 19-man squad for the match against @Atalanta_BC!#UCL pic.twitter.com/kT5ML6qV0d

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 22, 2021