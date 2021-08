Real Madrid su Mbappé, il PSG non si ferma: tutto su Haaland subito

Il Real Madrid spinge per Kylian Mbappé, il PSG vuole chiudere in tempi brevi per poi tuffarsi su Erling Haaland

Messi al PSG, Cristiano Ronaldo indirizzato verso il Manchester City e, in questa estate di grandi trasferimenti, Kylian Mbappé promosso sposo del Real Madrid. I Blancos hanno infatti alzato l’offerta ai parigini per il francese a 180 milioni. Non bastano ancora, con lo sceicco Al-Khelaifi che chiede almeno 2oo milioni. E il motivo è chiaro, far cassa per rituffarsi sul mercato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il PSG non sarebbe soddisfatto dei super acquisti fatti in questa estate e starebbe puntando Erling Haaland. Vendendo Mbappé, i parigini si tufferebbero subito sul norvegese senza aspettare il prossimo anno quando la sua clausola rescissoria scenderà a 75 milioni. L’agente del bomber del Borussia Dortmund è Mino Raiola che quest’estate ha già portato Donnarumma sotto la Torre Eiffel. I francesi vorrebbero così chiudere in fretta la cessione di Mbappé per poi buttarsi a capofitto su Haaland.