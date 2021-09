Real Madrid, Mbappe sempre nel mirino: può firmare tra 100 giorni

Il Real Madrid tiene d’occhio la situazione di Kylian Mbappe. Tra poco più di tre mesi il francese può firmare con i blancos

L’arrivo di Kylian Mbappe al Real Madrid sarebbe solo rimandato. Dopo i vani assalti estivi, il club della capitale spagnola è pronto a sfruttare il mancato rinnovo del giocatore con il Psg per metterlo sotto contratto a parametro zero.

Come riferisce AS, mancano solamente 100 giorni al primo gennaio, giorno in cui il ragazzo può unirsi ad un altro club senza che i parigini incassino nulla. La data è segnata, si aspetta solo la mossa dei blancos.