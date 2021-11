Real Madrid, nel mirino è finito Julian Alvarez

Anche il Real Madrid sulle tracce di Julian Alvarez, giovane attaccante argentino che ha fatto impazzire mezza Europa

Marca ne è sicura: anche il Real Madrid è sulle tracce di Julian Alvarez, attaccante argentino del River Plate che fa gola e non poco a mezza Europa.

Secondo il quotidiano iberico il classe 2000 era già stato provinato in passato dal Real dove aveva fatto un’ottima impressione, ma per questioni burocratiche alla fine non era stato tesserato. I Blancos vorrebbero evitare di farselo scappare una seconda volta.