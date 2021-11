Real Madrid, Pogba non è più un obiettivo per il centrocampo

Il Real Madrid non punterà su Paul Pogba per rinforzare il proprio centrocampo. I veri obiettivi dei blancos sono altri

Secondo quanto riferito da Marca, la priorità del Real Madrid in vista del mercato sono i rinnovi di Luka Modric e Toni Kroos. Per questo motivo, i Blancos avrebbero messo da parte l’interesse per Paul Pogba, oggetto del desiderio della Juve.

Il centrocampista francese, ora al Manchester United, è stato da sempre un pallino di Florentino Perez, ma al momento le priorità degli spagnoli sono altre.