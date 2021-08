Real Madrid, Valverde: «Orgoglioso e felice del rinnovo»

Federico Valverde ha rinnovato il proprio contratto con il Real Madrid rilasciando alcune dichiarazioni dopo la firma

RINNOVO – «Sono molto felice e orgoglioso. Sono molto felice per i miei genitori, mia moglie e mio figlio perché sono loro che mi sostengono. È un grande passo per me e la mia famiglia perché possiamo goderci ogni momento qui. È un sogno continuare a giocare tante partite, stare ancora qui tanti anni e, si spera, vincere titoli con il Real Madrid».

PRIMA CHIAMATA DEL REAL – «Non riesco a spiegare cosa provai nel momento in cui il Real mi ha chiamato la prima volta. Per me era qualcosa di inatteso. Giocavo in nazionale e all’improvviso mi danno la notizia. Quando l’ho detto ai miei genitori si sono messi a piangere. È stato un momento molto bello ed era come se stessi vivendo un sogno. Non mi rendevo conto che il miglior club del mondo stesse cercando proprio me. Ovviamente, non ci ho messo molto a rispondere. Ho approfittato di quell’occasione e ho cercato di rendere felice la mia famiglia».