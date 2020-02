Real Madrid, Zidane: «Hazard pronto per giocare, calciatore unico»

Eden Hazard torna tra i convocati del Real Madrid per la sfida contro il Celta Vigo: il commento di Zidane in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa, Zinedine Zidane ha accolto con il sorriso il recuperato Eden Hazard. Ecco le sue parole sul belga prima della sfida fra Real Madrid e Celta Vigo.

«Sappiamo cosa guadagna la squadra ad avere uno come Eden: un giocatore eccezionale. Si sta allenando con noi e sta bene. Non gioca da tre mesi, ma fisicamente è pronto. Domani sarà con noi, è pronto per cominciare a giocare. Si tratta di un calciatore unico, per questo siamo felici di ritrovarlo. Ci siamo andati con cautela, abbiamo fatto tutto nei tempi giusti, senza accelerarli ed essere precipitosi. Ora si sente bene, ne è sicuro».