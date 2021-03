Real Madrid, Zidane: «Non possiamo sbagliare. Testa all’Atalanta»

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine del match vinto contro l’Elche: le sue dichiarazioni in vista dell’Atalanta

«Sappiamo che non possiamo sbagliare molto e dobbiamo continuare così. Mancano dodici giornate, mi piace il carattere della squadra ma vorrei anche che i risultati arrivassero prima. Siamo in corsa in ​​entrambe le competizioni e continueremo a lottare duramente. La rimonta di oggi è molto positiva per la Liga ma anche per preparare al meglio la partita di martedì prossimo con l’Atalanta».