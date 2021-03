Real Madrid, Zidane: «Rigore nel derby? L’arbitro ha deciso così»

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha analizzato il pareggio ottenuto nel derby contro l’Atletico Madrid: le sue dichiarazioni

«Abbiamo ottenuto un punto importante, siamo vivi e lotteremo ancora per vincere la Liga. Il rigore non dato? L’arbitro ha deciso così e bisogna rispettare la decisione. Loro sono partiti meglio, noi siamo stati più bravi nel finale. Ci sono ancora tanti punti in palio, noi lotteremo fino alla fine».