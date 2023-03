Regragui (ct Marocco): «Sono andato a Milano per incontrare Brahim Diaz. Ha la doppia nazionalità»

Walid Regragui, commissario tecnico del Marocco, ha parlato della possibilità di vedere Brahim Diaz con la maglia della nazionale africana

Walid Regragui, commissario tecnico del Marocco con cui è stato protagonista nello scorso Mondiale, ha parlato della possibilità di vedere Brahim Diaz, centrocampista del Milan, con la maglia della nazionale africana.

PAROLE – «Sono andato a Milano per incontrare Brahim Diaz. Ha la doppia nazionalità e c’è stata una chiacchierata sincera, è stato onesto. Non ci sono trattative ma ha chiesto un periodo di riflessione per decidere tra noi e la Spagna. Ama il Marocco ma sarà una sua decisione».