Retroscena Buffon, Lucarelli: «Lo chiamai per venire alla Ternana...»

L’allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli ha svelato un retroscena su Gianluigi Buffon

Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana, nel corso della conferenza stampa al termine della vittoria contro il Parma ha svelato un retroscena su Gianluigi Buffon.

«Gigi è un amico, abbiamo fatto tante cose insieme anche fuori dal calcio. Penso che per questi ragazzi fare gol a uno come lui sia qualcosa da ricordare. Lo avevo chiamato per venire a Terni, ma aveva già fatto col Parma. Mi ha ringraziato, mi ha parlato di questa sua passione per lo stadio e la tifoseria di Terni».