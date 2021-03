Retroscena Szczesny: un club inglese voleva il portiere della Juventus

Frank Lampard avrebbe voluto portare Szczesny al Chelsea: ecco il retroscena di mercato che riguarda il portiere della Juventus

Il mercato non dorme mai e riaffiorano anche vecchie storie relative ad alcuni calciatori della Juventus. Una di queste riguarda Wojciech Szczesny.

Secondo quanto riportato dal The Telegraph, Frank Lampard in estate avrebbe indicato il portiere della Juventus come obiettivo numero uno per la porta del Chlesea. A Stamford Bridge è poi arrivato Mendy ma il polacco ha stuzzicato le fantasie del tecnico.