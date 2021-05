Lazio, riecco Luiz Felipe: primo allenamento coi compagni

Luiz Felipe è pronto a rientrare in campo con la maglia della Lazio: la sua assenza in difesa si è fatta sentire

Un’attesa che è durata tantissimo tempo, con continui e costanti e rinvii. Ora però il momento sembra essere finalmente arrivato: Luiz Felipe oggi dovrebbe fare il suo ritorno in gruppo.

CONDIZIONI – Secondo quanto rivelato da Il Corriere dello Sport, in quel di Formello ora ci sarebbe ottimismo sulle condizioni del brasiliano. La parola d’ordine, dopo l’operazione, è stata senza alcun dubbio cautela. Ma ecco che oggi alle 11 il centrale verdeoro dovrebbe allenarsi con il resto dei compagni. In questi giorni Inzaghi valuterà il suo stato di forma, con in testa un obiettivo: la convocazione per Firenze.