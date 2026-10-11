Rigore Napoli Frosinone, il retroscena dal dischetto: cosa è successo tra De Bruyne e Hojlund – Calcio News 24

Il belga firma una doppietta, Lang raddoppia in tre minuti: Allegri rilancia gli azzurri a quota 10 punti, e c’è il rientro di McTominay

Il Napoli ritrova la vittoria nel terzo anticipo della sesta giornata di Serie A e lo fa senza mai rischiare. Al Maradona la squadra di Massimiliano Allegri, allenatore toscano, batte 3-0 il Frosinone di Massimiliano Alvini, grazie a Kevin De Bruyne, regista belga autore di una doppietta, e a Noa Lang, esterno offensivo olandese. Con i tre punti gli azzurri salgono a quota 10, agganciando al sesto posto proprio i ciociari, oltre a Juventus e Como.

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Il rigore ripetuto

Il momento decisivo arriva al 25′, quando Rasmus Højlund, attaccante danese, viene atterrato in area da Cittadini. De Bruyne avrebbe dovuto tirare, ma lascia il pallone al compagno (“Calcia te”). Højlund incrocia di sinistro, ma Palmisani, portiere del Frosinone, intuisce e respinge. L’arbitro Feliciani, però, fa ripetere il penalty: il portiere si era mosso in anticipo. A quel punto Allegri si sbraccia a bordo campo chiamando un solo nome: “Kevin, deve tirarlo Kevin”. Il belga va sul dischetto e spiazza l’estremo difensore, siglando l’1-0 al 29′. L’episodio si chiude con un abbraccio tra l’allenatore e Højlund, un po’ deluso ma sorridente.

Lang raddoppia, De Bruyne chiude

Tre minuti dopo arriva il 2-0: Giovanni Di Lorenzo, esterno azzurro, calcia, Palmisani respinge e Lang è il più rapido ad avventarsi sul pallone, depositandolo in rete. Il vantaggio indirizza la gara, e nella ripresa il Frosinone prova a reagire senza trovare mai la porta. Nel recupero, al 94′, De Bruyne firma il tris con un inserimento da attaccante, su assist di Giovane, l’esterno brasiliano rientrato in campo.

Il rientro di McTominay

La serata azzurra è stata completata anche dal ritorno in campo di Scott McTominay, centrocampista scozzese accolto da un boato quando è subentrato al 61′, dopo l’intervento al cuore e il periodo di recupero. Il Napoli, che ha schierato il 3-4-2-1 con De Bruyne al fianco di Lobotka, mette in cassaforte tre punti importanti dopo un avvio altalenante.