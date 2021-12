Rinnovi Inter: Brozovic è vicino, Perisic spara alto

La richiesta di Perisic per il rinnovo continua a essere molto alta. L’Inter e il croato si aggiorneranno a fine gennaio

L’Inter sta continuando a lavorare anche alla situazione rinnovi. Brozovic e Perisic ancora stanno trattando con la società per arrivare ad un accordo. Se per il centrocampista sembra essere questione di giorni, le richieste dell’esterno sembrano essere troppo alte e così i nerazzurri temporeggiano.

L’Inter e Marotta potrebbero aver già in mano Kostic e quindi non avere come priorità il rinnovo del croato. Ma ci sarà un nuovo incontro a gennaio per riparlarne, come riferito da Tuttosport.

