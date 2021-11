Rinnovi Inter, il club continua a lavorare per blindare due calciatori

Rinnovi Inter, il club nerazzurro continua a lavorare per i prolungamenti di due calciatori: le ultimissime sulla situazione

Ecco come stanno le cose secondo La Gazzetta dello Sport per i rinnovi di Dimarco e Perisic. Le ultime sugli esterni dell’Inter:

PERISIC – «Il croato è in scadenza e, vista l’età (33 anni), Marotta e Ausilio non si stanno affannando a rincorrerlo per il rinnovo, anche perché quei 5 milioni circa del suo stipendio non sono confermabili. Così le parti prendono tempo, in attesa di momenti migliori. Proviamo a tradurre: se a Perisic non arrivano ricche offerte, magari si accontenta di restare a cifre più abbordabili».

DIMARCO – «Tra i big nerazzurri Dimarco è quello che guadagna meno, ecco perché aspetta un ritocco sostanzioso per essere messo al pari con i compagni. I primi approcci con il suo procuratore Beppe Riso sinora sono stati interlocutori, la distanza tra domanda e offerta è ancora rilevante. Diciamo che la soglia dei 2 milioni in questo momento non è nei radar interisti. Ecco perché il dialogo procede all’insegna delle buone maniere, visto che tutti sono contenti di come si sta mettendo la stagione. Dimarco per primo»