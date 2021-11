Rinnovo Brozovic, in arrivo la fumata bianca: il papà a Venezia

Sarebbe vicino il rinnovo tra l’Inter e Marcelo Brozovic: i nerazzurri fiduciosi nel chiudere a breve la trattativa

Marcelo Brozovic e il rinnovo in vista con l’Inter. Dopo la grande prestazione di ieri sera contro il Venezia, l’ennesima per il centrocampista croato, potrebbe anche arrivare la fumata bianca per il rinnovo di contratto.

Il segnale arriva anche dal fatto che a Venezia era presente anche il papà di Brozovic, un segnale forte e chiaro sulle volontà del giocatore e dei nerazzurri che hanno sempre manifestato interesse nel prolungare l’accordo con il croato. Si parla di un possibile prolungamento fino al 2025 a 6 milioni di euro a stagione. A riferirlo Il Giornale.

