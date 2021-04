Rinnovo Calhanoglu: minima distanza con il Milan. La situazione

Calhanoglu Milan: la differenza tra domanda e offerta non è poi così ampia perché tutte queste voci riguardo al futuro del turco?

La distanza che intercorre tra l’offerta avanzata dal Milan (4 milioni) e la richiesta di Calhanoglu e il suo entourage (5) non è enorme: un milione di euro l’anno a separare le parti che però al momento appaiono lontane dal trovare l’accordo.

Eppure a poter far propendere l’ago della bilancia verso il rinnovo potrebbe essere, come sempre, l’equilibrio cercando di venirsi incontro chiudendo l’operazione con la classica via di mezzo (4,5 milioni). La sensazione tuttavia è che probabilmente dalla parte turca si stia giocando al rialzo provando a infuocare l’etere con notizie riguardanti un possibile interessamento della Juventus, che al momento però non ha formalizzato alcunché.