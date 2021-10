Rinnovo Cuadrado: pronto un prolungamento a vita per il colombiano

Cuadrado potrebbe firmare un contratto con la Juve fino alla fine della sua carriera. I dettagli sul rinnovo

Cuadrado potrebbe restare alla Juve fino alla fine della sua carriera. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, infatti, il prossimo rinnovo del contratto del colombiano lo impegnerebbe fino al 2023, quando avrà 35 anni.

Cuadrado attualmente ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022 e la trattativa per la sua permanenza ‘a vita’ in bianconero sembra essere a buon punto. L’ufficialità potrebbe arrivare a fine mese.