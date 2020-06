Rinnovo Donnarumma, riprese trattative con il Milan: le ultime

Novità sul futuro di Donnarumma: ripartono le trattative per il rinnovo del portiere fra Raiola e i vertici rossoneri

Secondo quanto riportato dagli studi di Sky Sport, il Milan ha nuovamente ripreso i contatti con Mino Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, per il rinnovo del portiere classe ’99. Negli ultimi giorni il potente procuratore ha parlato del futuro dell’estremo difensore con Paolo Maldini e Ricky Massara, via videochiamata.

Una buona notizia per i tifosi rossoneri? Non necessariamente. La trattativa resta complicatissima e molto dipenderà dalla volontà del giocatore. Tre le opzioni sul tavolo: prolungamento di contratto, cessione, rinnovo per un solo anno in vista di un futuro addio.