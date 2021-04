Rinnovo Dragusin: ufficiale la firma fino al 2025. Il comunicato

Rinnovo Dragusin, è ufficiale: firma fino al 2025 con la Juventus. Il giovanissimo difensore prolunga la propria esperienza

Ora è anche ufficiale, Radu Dragusin ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino al 2025.

Questo il comunicato del club bianconero: «Un’avventura iniziata nell’estate del 2018. Radu Dragusin, classe 2002, aveva soltanto sedici anni quando la Juve lo inserì nel suo vivaio. Una stagione e subito il salto di categoria: dall’Under 17 alla Primavera di Mister Zauli. Poi il salto definitivo in Under 23 nel mondo dei professionisti, dove ha ritrovato proprio Mister Zauli, prima del passo più grande della sua carriera: l’esordio in Prima Squadra. Oggi Radu Dragusin mette la firma su un futuro ancora a tinte bianconere, rinnovando il suo contratto fino al 30 giugno 2025.