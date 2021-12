Rinnovo Dybala, cambia tutto? La Juve non sarebbe più convinta

Dybala, clamoroso ripensamento rinnovo: Juve non più convinta? Non sarebbero solo i dettagli burocratici a frenare la trattativa

Secondo il Corriere dello Sport Jorge Antun è tornato in Argentina dopo aver incontrato nuovamente la Juve in Italia. La firma di Dybala sul rinnovo con la Juventus slitta al 2022 nonostante i propositi di chiudere prima di Natale, ma i rapporti tra le parti non sembrano più così idilliaci. Si spiegherebbero così le dichiarazioni di Arrivabene nel pre Juve-Cagliari.

Il sospetto è che non siano soltanto i dettagli burocratici a mancare (Antun deve ottenere lo status di agente completando l’iter) ma che la Juve non sia più così convinta del maxi contratto da 8,5 milioni +1,5 di bonus (che possono diventare fissi in due anni) proposto al dieci argentino.