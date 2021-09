Rinnovo Dybala: da lunedì ogni giorno è buono per l’annuncio. I dettagli

Dybala, gol al Milan prima del rinnovo? Pronta la bozza del contratto: entro una settimana la firma dell’argentino

In casa Juventus, spiega Tuttosport, si augurano che Paulo Dybala possa mettere la firma su Juve-Milan prima che sul contratto che lo legherà alla Juve per i prossimi anni.

Come spiega Tuttosport la prossima settimana ogni giorno potrebbe essere buono per il rinnovo di Dybala con la Juventus. Venerdì c’è stato l’ultimo incontro in cui le parti hanno gettato delle basi condivise per arrivare finalmente a un’intesa. Ecco perché è già stata ratificata una vera e propria bozza di contratto (l’entourage di Dybala nel fine settimana torna in Argentina).