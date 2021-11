Rinnovo Insigne, il Napoli prende tempo e le pretendenti scalpitano

Il Napoli prende tempo sul rinnovo di Lorenzo Insigne: le pretendenti scalpitano visto che tra un mese potrebbe accordarsi con altri club

Sembra essere lontano da Napoli il futuro di Lorenzo Insigne. La trattativa sul rinnovo non si sblocca nonostante le continue chiacchiere tra De Laurentis e Vincenzo Pisacane, agente del calciatore.

Il capitano azzurro e perno della Nazionale del Ct Mancini, vorrebbe aumentare l’ingaggio rispetto ai 5 milioni che già percepisce attualmente, la società non è dello stesso avviso. Tra un mese il giocatore potrà firmare con altri club: Inter e alcuni club della MLS sono alla finestra per cercare di capire come muoversi. A riferirlo è Calciomercato.com.