Rinnovo Kjaer, si tratta con il Milan: gli aggiornamenti

Rinnovo Kjaer, il Milan nelle prossime settimane affronterà il discorso con l’entourage del difensore danese: le ultime

Il giornalista Gianluca Di Marzio, intervistato daWilliamhillnews.it, ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan in merito rinnovo di Simon Kjaer:

DICHIARAZIONI – «La volontà di proseguire insieme c’è, ma allo sesso tempo c’è però la necessità di sedersi intorno a un tavolo e iniziare a ragione su durata e cifre del nuovo accordo. In casa Milan, la situazione relativa al futuro del difensore danese (considerato dal club come un leader, in campo e fuori) è quella che preoccupa di meno».