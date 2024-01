Lautaro Martinez pronto a rinnovare con l’Inter. Ecco le cifre

Lautaro è un giocatore importante per l’Inter e lo si è visto nelle due gare contro Lecce e Genoa in cui era assente: per lui è pronto un ricco rinnovo

L’argentino dovrebbe firmare entro la fine di gennaio il nuovo accordo con i nerazzurri che metteranno il capitano al centro del progetto tecnico. Il Toro sarà premiato con un ricco rinnovo di contratto da circa 8 milioni a stagione, più bonus legati a prestazioni e vittorie, sino al 2028. Un aspetto, quello del guadagnare maggiormente anche a seconda dei risultati, ancor più motivante per un campione che come si è visto dà tutto in qualsiasi competizione. Lo scrive Tuttosport.