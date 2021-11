Rinnovo Leao, per il Milan ora è fondamentale blindare il portoghese

Rinnovo Leao, il portoghese si è tolto l’etichetta di oggetto misterioso e discontinuo. E il Milan ora è pronto a blindarlo

Dopo una lunga attesa e molta pazienza, il binomio Leao Milan comincia a portare i suoi primi frutti. Il portoghese, come riporta La Gazzetta dello Sport, farà gli straordinari anche stasera contro la Fiorentina a causa dell’assenza di Rebic ma è comunque ormai un perno degli undici di Pioli: 5 gol in 16 partite per lui in questo avvio di stagione.

Il Milan, dopo tanta fatica nell’aspettarlo, ora vuole blindarlo. I discorsi per il rinnovo di Leao, infatti, sono praticamente ben avviati e quasi conclusi in termini positivi. Per il portoghese è pronto un prolungamento fino al 2026 con un ingaggio di 4 milioni di euro più bonus. L’Europa lo osserva, ma i rossoneri se lo tengono stretto.